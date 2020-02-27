У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі

27 лютого в Харкові на території ринку "Барабашово" відбулися масові сутички між підприємцями та людьми, які прибули, щоб демонтувати рекламну конструкцію в районі входу на ТЦ "Барабашово". Невідомі застосували піротехніку та сльозогінний газ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Зазначається, що на місці події поліцейські виявили 100 чоловік.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, поліцейськими вилучено кілька гумових кийків і газових балончиків. Також встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту.

Від сльозогінного газу постраждало кілька поліцейських. А 20 чоловік доставлені в поліцію для допиту.

Як повідомляє Суспільне, представник ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев розповів, що 27 лютого на ринок приїхали невідомі в камуфляжі, щоб демонтувати об'єкти на ринку. Зокрема, арку на в'їзді. За його словами, арку збиралися підпалити.

За словами директора Центру медичної допомоги Віктора Забашти, чотири людини постраждали: двоє з опіками очей, ще двоє з опіками рук і ніг.

Також перекритий під'їзд до ринку з боку проспекту Ювілейного.

Місцеве видання STATUS QUO повідомляє, що на місце події прибув мер Харкова Геннадій Кернес, щоб заспокоїти підприємців і проконтролювати хід робіт по демонтажу рекламної стели. За його словами, рекламна арка стоїть незаконно і є рішення виконкому про її демонтаж.

На питання про те, ким були люди, які влаштували сутичку, мер відповів, що не знає, хто вони.

У мережі активно публікують відео з місця подій.

Як повідомляли "Українські Новини", у Харкові проспект Григоренка знову перейменували на честь маршала Жукова.

Також 4 лютого в харківському гуртожитку сталася пожежа.