підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новини
  • Події
  • У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі
27 лютого 2020, четвер, 15:42 9
Події 2020-02-27T15:43:02+02:00
Українські Новини
У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі

У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі

Елена Новикова
Барабашово, Геннадій Кернес, Сутички, ТЦ

27 лютого в Харкові на території ринку "Барабашово" відбулися масові сутички між підприємцями та людьми, які прибули, щоб демонтувати рекламну конструкцію в районі входу на ТЦ "Барабашово". Невідомі застосували піротехніку та сльозогінний газ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Зазначається, що на місці події поліцейські виявили 100 чоловік.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, поліцейськими вилучено кілька гумових кийків і газових балончиків. Також встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту.

Від сльозогінного газу постраждало кілька поліцейських. А 20 чоловік доставлені в поліцію для допиту.

Як повідомляє Суспільне, представник ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев розповів, що 27 лютого на ринок приїхали невідомі в камуфляжі, щоб демонтувати об'єкти на ринку. Зокрема, арку на в'їзді. За його словами, арку збиралися підпалити.

За словами директора Центру медичної допомоги Віктора Забашти, чотири людини постраждали: двоє з опіками очей, ще двоє з опіками рук і ніг.

Також перекритий під'їзд до ринку з боку проспекту Ювілейного.

Місцеве видання STATUS QUO повідомляє, що на місце події прибув мер Харкова Геннадій Кернес, щоб заспокоїти підприємців і проконтролювати хід робіт по демонтажу рекламної стели. За його словами, рекламна арка стоїть незаконно і є рішення виконкому про її демонтаж.

На питання про те, ким були люди, які влаштували сутичку, мер відповів, що не знає, хто вони.

У мережі активно публікують відео з місця подій.

Як повідомляли "Українські Новини", у Харкові проспект Григоренка знову перейменували на честь маршала Жукова.

Також 4 лютого в харківському гуртожитку сталася пожежа.

Більше новин про: Барабашово Геннадій Кернес Сутички ТЦ "Барабашово" зіткнення

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
За день у Києві прикордонники перевірили температуру у 13 тис. громадян, які прилетіли з-за кордону 15:42
Сутички в Харкові. Фото: прес-служба Нацполиции
У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі 15:42
На лінії розмежування ввели санітарні заходи.Фото:facebook/pressjfo.news
Через коронавірус у тих, хто їдуть з ОРДЛО в Україну, почали міряти температуру 15:39
Саудівська Аравія закриває святині через поширення коронавірусу 15:26
Юрій Лавренюк про "Укрзалізницю": Позбавтеся неліквіду та зайвих податків – отримаєте до 8 млрд гривень на розвиток 15:21
більше новин
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok