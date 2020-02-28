Снегопады с порывами ветра: синоптик предупредила о резкой смене погоды до весны

Погода в Украине в последние дни весны будет неоднозначной из-за ротации сезонов. С одной стороны, циклон уйдет с территории Украины, однако придет новый фронт с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице. "Ротация сезонов заставляет синоптиков и сочувствующих граждан быть особенно внимательными. Ведь в атмосфере делается системная перестройка атмосферных процессов", - написала она. Поэтому характер погоды в последние дни зимы будет неустойчивым. "Ветер гоняет, и фронта с циклонами носятся, и температура воздуха скачет, словом, юная оживленная весна - близко", - сообщила Диденко. По словам синопктика, в пятницу, 28-го февраля в Украине циклон над Левобережной Украиной принесет дожди и мокрый снег в центральные области (кроме Винницкой), в южную часть и на Восток. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Однако уже днем циклон покинет территорию страны, осадки потянутся за ним на северо-восток, только незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Но сильный ветер днем останется. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода "Однако уже днем в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на Западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее.Итак, днем без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков", - предупредила синоптик. Температура воздуха в Украине в четверг будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально 0 + 4 градуса. В то же время, столица завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков - ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер будет дуть западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, днем в столице будет около +5 градусов. "Начало любой нашей весны будет ветреным, но какое это имеет значение, когда за пару дней мы начнем ежедневно говорить слово "март", - написала синоптик. Как сообщали Українські Новини, Украину накроет сильный снег с дождями на выходных. Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.