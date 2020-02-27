В январе председатель ЦИК Диденко получил премий и надбавок в три раза больше оклада

Заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олега Диденко за январь составила почти 263 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"Размер начисленной заработной платы за январь 2020 председателя Комиссии О. Диденко составляет 262 860 гривен", - сказано в нем.

Эту сумму составляют по 63 тыс. гривен должностного оклада, премии и надбавки за интенсивность труда, 54,2 тыс. персональной надбавки, 14,4 тыс. надбавки за выслугу лет, и 5 тыс. доплаты за работу в выходные дни.

За январь именно у Диденко самая высокая зарплата среди всех членов ЦИКа.

Его заместителям Виталию Плукару и Сергею Дубовику было начислено 205 тыс. и 184,5 тыс. гривен соответственно, а секретарю комиссии Елене Гатауллиной - 160,2 тыс. гривен.

Зарплата остальных 13 членов ЦИКа из неруководящего состава составила от 131,5 тыс. до 239,1 тыс. гривен в январе.

В среднем январская зарплата члена Центризбиркома составила 196,5 тыс. гривен.

Ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января ЦИК выделил 10,3 млн гривен на подготовку и проведение промежуточных выборов депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта.

Также 4 ноября Верховная Рада назначила 17 новых членов ЦИК, председателем стал Олег Диденко.