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27 февраля 2020, четверг, 11:25 71
Судебная власть 2020-02-27T11:32:17+02:00
Українські Новини
Суд увеличил залог гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Майбороде с 0,5 до 2 млн гривен

Суд увеличил залог гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Майбороде с 0,5 до 2 млн гривен

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, Укрбуд Девелопмент, Олег Майборода
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога генеральному директору входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде с 500 276 гривен до 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

26 февраля Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника на постановление следственного судьи Антикоррупционного суда от 7 февраля, которым подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 276 гривен.

По результатам судебного разбирательства суд постановил апелляционную жалобу защитника вернуть, а апелляционную жалобу прокурора частично удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога в размере 2 млн гривен.

Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, Майборода внес залог в сумме 500 276 гривен, установленный ему судом в качестве меры пресечения.

В конце января Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Ранее НАБУ сообщило экс-замминистра экономики Бровченко о подозрении в растрате государственных средств.

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