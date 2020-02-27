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27 февраля 2020, четверг, 11:15 29
Внешняя политика 2020-02-27T11:17:00+02:00
Українські Новини
США обещают сохранить санкции против РФ до возвращения Крыма Украине

США обещают сохранить санкции против РФ до возвращения Крыма Украине

Анна Рудык
Санкции против России, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма, Задержание украинцев в Крыму
Санкции. Фото: musavat.com
Санкции. Фото: musavat.com

США призывают Россию освободить незаконно заключенных украинцев в аннексированном ею Крыму и обещают сохранить санкции до возвращения полуострова Украине.

Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Майка Помпео по поводу 6-й годовщины аннексии Крыма РФ, передают Українськi Новини.

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в связи с их политическим инакомыслием, и прекратить нарушения основоположных свобод в Крыму", - сказано в нем.

Отмечается, что в Крыму жестоко пресекается критика в гражданском обществе и средствах массовой информации, ограничивается свобода вероисповедания.

"Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были заключены в тюрьму Россией - а некоторые подвергнуты пыткам - за мирное сопротивление оккупации. Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным вторжениям в их дома и мечети, слежке и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям их культурных мероприятий и криминализации их представительского органа - Меджлиса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия насильно мобилизировала почти 20 000 крымских мужчин в нарушение международного права.

"Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих по надуманным обвинениям в терроризме и захватили собор православной церкви Украины в Симферополе", - сказано в заявлении.

Госдеп США считает, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу общей безопасности.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. США не признают и никогда не признают притязаний России на суверенитет над полуостровом. США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по "минским договоренностям", - говорится в заявлении.

США призывают Россию прекратить оккупацию Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, Россия удерживает почти 90 человек по "крымским делам".

Также Россия считает, что резолюция Генассамблеи ООН по Крыму призвана была помешать "нормандской встрече".

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