Facebook запретит рекламу товаров для борьбы с коронавирусом

Facebook запретит рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.

Заявление гиганта социальных сетей прозвучало в связи с растущим контролем со стороны регулирующих органов над типом контента, размещаемого на его платформе, в частности, тем, что отражает экстремальные идеологии и фейки, пишет Reuters

По словам представителя компании, реклама с такими заявлениями, как "маски для лица, гарантированно предотвращают распространение вируса на 100%", не будет разрешена.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса в Соединенных Штатах после появления инфекций в еще нескольких странах.

В прошлом месяце Facebook заявил, что удалит контент о вирусе "с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения", присоединившись к таким компаниям, как TikTok и Pinterest.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса в то время, как коронавирус зафиксировали на всех континентах.

Тем временем, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.