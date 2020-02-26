подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 21:57 31
Общество 2020-02-26T22:07:26+02:00
Українські Новини
Facebook запретит рекламу товаров для борьбы с коронавирусом

Facebook запретит рекламу товаров для борьбы с коронавирусом

Ярина Вацяк
фейки, лекарство от коронавируса, вакцина от коронавируса, Facebook, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Facebook запретит рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.

Заявление гиганта социальных сетей прозвучало в связи с растущим контролем со стороны регулирующих органов над типом контента, размещаемого на его платформе, в частности, тем, что отражает экстремальные идеологии и фейки, пишет Reuters

По словам представителя компании, реклама с такими заявлениями, как "маски для лица, гарантированно предотвращают распространение вируса на 100%", не будет разрешена.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса в Соединенных Штатах после появления инфекций в еще нескольких странах.

В прошлом месяце Facebook заявил, что удалит контент о вирусе "с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения", присоединившись к таким компаниям, как TikTok и Pinterest.

Как сообщали Українські Новини,  в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса в то время, как коронавирус зафиксировали на всех континентах. 

Тем временем, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Больше новостей о: фейки лекарство от коронавируса вакцина от коронавируса Facebook Коронавирус

ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 22:14
Из-за теплой зимы в Украину может прийти засуха, - Оржель 22:01
Facebook запретит рекламу товаров для борьбы с коронавирусом 21:57
Депутата Ужгородского горсовета подозревают в организации продаж похищенных в ЕС авто 21:45
СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом 21:33
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok