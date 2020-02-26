Тельцам следует уделить внимание шее, а у Козерогов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья

Несмотря на то, что в среду звезды советовали представителям лишь некоторых знаков зодиака заняться укреплением иммунитета, уделять внимание здоровью необходимо каждый день. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 27 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг звезды советуют Овнам долечить недомогания, которые ранее беспокоили их. Не стоит надеяться, что все пройдет само собой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам следует уделить внимание шейному отделу. Звезды советуют сделать небольшой комплекс упражнений для разминки и позаботиться про увлажнение кожи.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам хорошенько размять свои мышцы. Необходимо возвращать их в тонус, особенно, если давно не занимались физической активностью.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков возможно появление болей в пояснице. Звезды советуют отказаться от нагрузок на спину и посетить врача или массажиста. Заниматься самолечением звезды не советуют.

Лев (23 июля – 22 августа)

В четверг звезды советуют Львам позаботиться о желудке. Лучше в этот день исключить из рациона тяжелую и жирную пищу, добавить больше свежих овощей и фруктов и принимать еду небольшими порциями.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам тщательнее следить за своим здоровьем, принимать витамины и поддерживать иммунитет. В четверг также возможны обострения старых болезней.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весы будут ощущать слабость и сонливость. Звезды советуют добавить в рацион свежих овощей и фруктов, а также наладить режим сна.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов появится легкое недомогание в этот день. Звезды уверяют, что лучше всего в этот день соблюдать постельный режим и пить много жидкости.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если у Стрельцов остались недолеченные болезни, то в четверг самое время заняться ими. Ведь есть риск, что они перерастут в хронические.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов могут возникнуть перепады давления из-за резкой смены погоды. Звезды советуют избегать стессов и большой нагрузки в четверг. Также следует хорошенько выспаться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям следует поберечь себя. Звезды советуют не заниматься никакими экстремальными видами спорта, ведь есть риск получить серьезную травму.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг Рыбы будут прохо себя чувствовать. Звезды советуют обратиться к врачу, чтобы избежать риска возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие продукты и чаи помогают укрепить иммунитет.