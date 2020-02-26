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  • Тельцам следует уделить внимание шее, а у Козерогов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья
26 февраля 2020, среда, 22:07 67
Lifestyle 2020-02-26T22:10:48+02:00
Українські Новини
Тельцам следует уделить внимание шее, а у Козерогов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья

Тельцам следует уделить внимание шее, а у Козерогов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья

Елена Новикова
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Йога. Фото: hatha-yoga.com.ua
Йога. Фото: hatha-yoga.com.ua

Несмотря на то, что в среду звезды советовали представителям лишь некоторых знаков зодиака заняться укреплением иммунитета, уделять внимание здоровью необходимо каждый день. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 27 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг звезды советуют Овнам долечить недомогания, которые ранее беспокоили их. Не стоит надеяться, что все пройдет само собой. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам следует уделить внимание шейному отделу. Звезды советуют сделать небольшой комплекс упражнений для разминки и позаботиться про увлажнение кожи. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам хорошенько размять свои мышцы. Необходимо возвращать их в тонус, особенно, если давно не занимались физической активностью.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков возможно появление болей в пояснице. Звезды советуют отказаться от нагрузок на спину и посетить врача или массажиста. Заниматься самолечением звезды не советуют.

Лев (23 июля – 22 августа)

В четверг звезды советуют Львам позаботиться о желудке. Лучше в этот день исключить из рациона тяжелую и жирную пищу, добавить больше свежих овощей и фруктов и принимать еду небольшими порциями.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам тщательнее следить за своим здоровьем, принимать витамины и поддерживать иммунитет. В четверг также возможны обострения старых болезней.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весы будут ощущать слабость и сонливость. Звезды советуют добавить в рацион свежих овощей и фруктов, а также наладить режим сна.  

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов появится легкое недомогание в этот день. Звезды уверяют, что лучше всего в этот день соблюдать постельный режим и пить много жидкости.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если у Стрельцов остались недолеченные болезни, то в четверг самое время заняться ими. Ведь есть риск, что они перерастут в хронические. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов могут возникнуть перепады давления из-за резкой смены погоды. Звезды советуют избегать стессов и большой нагрузки в четверг. Также следует хорошенько выспаться.  

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям следует поберечь себя. Звезды советуют не заниматься никакими экстремальными видами спорта, ведь есть риск получить серьезную травму. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг Рыбы будут прохо себя чувствовать. Звезды советуют обратиться к врачу, чтобы избежать риска возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие продукты и чаи помогают укрепить иммунитет.

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