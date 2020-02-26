Депутата Ужгородского горсовета подозревают в организации продаж похищенных в ЕС авто

Офис Генерального прокурора сообщил депутату Ужгородского городского совета о подозрении в организации схемы продаж похищенных в странах Европейского Союза элитных автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Офис Генпрокурора сообщил депутату о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 (создание преступной организации и незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса.

По версии следствия, депутат подозревается в участии в преступной организации, которая занималась незаконным завладением элитными автомобилями на территории Польши, Нидерландов, Чехии и других стран ЕС, которые в дальнейшем продавали на территории Украины.

По такой схеме было продано около 50 автомобилей.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

По данным СМИ, речь идет о сыне бывшего главы Конституционного Суда Андрея Стрижака.

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