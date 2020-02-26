Видео дня: во Львове уничтожили крупнейшую партию алкоголя

Во Львове состоялась крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Самая публичная утилизация алкогольных напитков - почти 14 тонн (стоимостью около 4 млн грн), состоялась на специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Министерства юстиции в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", которое может осуществлять уничтожение и утилизацию некачественных и опасных алкогольных напитков.

Уничтожение проводилось при участии соответствующей комиссии, путем разлива жидкости в емкости с последующим их транспортировкой и уничтожением на мощностях очистных сооружений.

https://www.youtube.com/watch?v=Iz8vUVx7nKM" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини,Служба безопасности Украины изъяла 48 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 4 млн гривен в Ровно.

Ранее СБУ получила разрешение суда на уничтожение 72 тыс. литров контрафактного спирта в Киеве.

Кроме того, в Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона.