Видео дня: во Львове уничтожили крупнейшую партию алкоголя

Во Львове состоялась крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции. Самая публичная утилизация алкогольных напитков - почти 14 тонн (стоимостью около 4 млн грн), состоялась на специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Министерства юстиции в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", которое может осуществлять уничтожение и утилизацию некачественных и опасных алкогольных напитков. Уничтожение проводилось при участии соответствующей комиссии, путем разлива жидкости в емкости с последующим их транспортировкой и уничтожением на мощностях очистных сооружений. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Iz8vUVx7nKM" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини,Служба безопасности Украины изъяла 48 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 4 млн гривен в Ровно. Ранее СБУ получила разрешение суда на уничтожение 72 тыс. литров контрафактного спирта в Киеве. Кроме того, в Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона.