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26 февраля 2020, среда, 21:04 62
Общество 2020-02-26T21:04:58+02:00
Українські Новини
Видео дня: во Львове уничтожили крупнейшую партию алкоголя

Видео дня: во Львове уничтожили крупнейшую партию алкоголя

Ярина Вацяк
Контрафакт, Фальсификат, Видео дня, уничтожение алкоголя, Алкоголь

Во Львове состоялась крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Самая публичная утилизация алкогольных напитков - почти 14 тонн (стоимостью около 4 млн грн), состоялась на специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Министерства юстиции в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", которое может осуществлять уничтожение и утилизацию некачественных и опасных алкогольных напитков.

Уничтожение проводилось при участии соответствующей комиссии, путем разлива жидкости в емкости с последующим их транспортировкой и уничтожением на мощностях очистных сооружений.

Как сообщали Українські Новини,Служба безопасности Украины изъяла 48 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 4 млн гривен в Ровно.

Ранее СБУ получила разрешение суда на уничтожение 72 тыс. литров контрафактного спирта в Киеве.

Кроме того, в Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона.

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