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26 февраля 2020, среда, 19:31 8
Общество 2020-02-26T19:31:10+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса на линии разграничения с ОРДЛО введут санитарные меры

Из-за коронавируса на линии разграничения с ОРДЛО введут санитарные меры

Ольга Фандорина
Коронавирус, ТКГ, Трехсторонняя контактная группа, коронавирус в Украине
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik

На границе с временно оккупированными территориями Донбасса украинская сторона введет дополнительные меры санитарной безопасности из-за риска распространения коронавируса. Об этом пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические меры в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала пресс-секретарь.

Также она отметила, что украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону

Напомним, что ТКГ обсудила угрозу распространения коронавируса.

Тем временем украинца в Китае проверяют на коронавирус из-за высокой температуры.

 
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