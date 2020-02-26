Из-за коронавируса на линии разграничения с ОРДЛО введут санитарные меры

На границе с временно оккупированными территориями Донбасса украинская сторона введет дополнительные меры санитарной безопасности из-за риска распространения коронавируса. Об этом пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические меры в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала пресс-секретарь.

Также она отметила, что украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону

Напомним, что ТКГ обсудила угрозу распространения коронавируса.