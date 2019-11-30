В Запорожье отец и два сына организовали ОПГ, которое совершила 20 тяжких преступлений

Сотрудники Национальной полиции задержали организованную преступную группу, подозреваемую в совершении 20 тяжких преступлений.

Об этом говорится в сообщении департамента стратегический расследований Нацполиции, передают Українськi Новини.

"В состав ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, входило более 20 человек. Специализировались они на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из авто и квартир. Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и активные участники банды", - говорится в сообщении.

Согласно ему, оперативники Управления стратегических расследований и внутренней безопасности в Запорожской области Нацполиции вместе со следователем следственного управления ГУНП в Запорожской области, проанализировав информацию о характере и способе совершения имущественных преступлений на территории области, установили, что к их совершению могут быть причастны одни и те же злоумышленники.

По результатам проведения комплекса процессуальных мероприятий полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем - и организаторов.

Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления: разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег.

Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

В ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средства, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений.

Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога.

Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

В настоящее время установлено, что только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия.

Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

Сегодня, 30 ноября, оперативники Управления стратегических расследований и внутренней безопасности в Запорожской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводят 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, куда они переплавляли похищенные кабели ГТС.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление.

Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторы банды.

Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

По результатам мероприятий изъяты оружие и боеприпасы, денежные средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.

После завершения всех процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении.

Работники прокуратуры Запорожской области будут обращаться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

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