Підозрюваного в організації серії розбійних нападів на дітей і людей похилого віку відпустили під домашній аре

Підозрюваного в організації серії розбійних нападів у Київській області відпустили під домашній арешт. Про це повідомила київська обласна поліція.

У цьому кримінальному провадженні фігурує група осіб, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні п'яти розбійних нападів на помешкання громадян.

"Під час них потерпілі, серед яких були діти і літні люди, зазнали фізичне насильство та погрози вбивства", – підкреслили в поліції.

У січні 2020 правоохоронці затримали озброєну банду нападників. Серед них був судимий за розбійні напади і бандитизм. Всім зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу, однак суддя одного із столичних судів змінив запобіжного заходу.

Організатора банди призначили домашній арешт, двом іншим підозрюваним можна внести застава, сума якого в 10 разів менше від награбованого.

На думку правоохоронців, таке рішення ставить під загрозу життя і здоров'я потерпілих і свідків у виробництві, а також дає можливість вільно на них впливати.

Нагадаємо, що в Запоріжжі батько і два сини організували ОЗУ, яка скоїла 20 тяжких злочинів.