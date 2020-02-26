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26 лютого 2020, середа, 16:58 11
Силові структури 2020-02-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваного в організації серії розбійних нападів на дітей і людей похилого віку відпустили під домашній аре

Підозрюваного в організації серії розбійних нападів на дітей і людей похилого віку відпустили під домашній арешт

Ольга Фандорина
ОЗУ, Арешт, Київська область, Розбійний напад

Підозрюваного в організації серії розбійних нападів у Київській області відпустили під домашній арешт. Про це повідомила київська обласна поліція.

У цьому кримінальному провадженні фігурує група осіб, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні п'яти розбійних нападів на помешкання громадян.

"Під час них потерпілі, серед яких були діти і літні люди, зазнали фізичне насильство та погрози вбивства", – підкреслили в поліції.

У січні 2020 правоохоронці затримали озброєну банду нападників. Серед них був судимий за розбійні напади і бандитизм. Всім зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу, однак суддя одного із столичних судів змінив запобіжного заходу.

Організатора банди призначили домашній арешт, двом іншим підозрюваним можна внести застава, сума якого в 10 разів менше від награбованого.

На думку правоохоронців, таке рішення ставить під загрозу життя і здоров'я потерпілих і свідків у виробництві, а також дає можливість вільно на них впливати.

Нагадаємо, що в Запоріжжі батько і два сини організували ОЗУ, яка скоїла 20 тяжких злочинів.

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