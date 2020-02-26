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26 февраля 2020, среда, 14:49 42
Политика 2020-02-26T14:51:29+02:00
Українські Новини
"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай

"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай

Надежда Комендантова
ОАО
Посылки. Фото: kyiv.sfs.gov.ua
Посылки. Фото: kyiv.sfs.gov.ua

Акционерное общество "Укрпочта" возобновило прием всех видов отправлений в Китай, который был приоставлен 13 февраля из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину, Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

При этом из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Как сообщали Українськi Новини, 13 февраля "Укрпочта" временно приостановила доставку почтовых отправлений в Китай из-за коронавируса 2019-nCoV. Ранее "Укрпочта" заявила, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

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