Потеплеет до +15 и пройдут дожди. Прогноз погоды на четверг

27 февраля в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+9 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Винницкой области небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+15 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +4…+11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.





Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.