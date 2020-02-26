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26 февраля 2020, среда, 21:00 56 Карта
Общество 2020-02-26T21:00:02+02:00
Українські Новини
Потеплеет до +15 и пройдут дожди. Прогноз погоды на четверг

Потеплеет до +15 и пройдут дожди. Прогноз погоды на четверг

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Потепление, Прогноз погоды
Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

27 февраля в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+9 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Винницкой области небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+15 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +4…+11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.


Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

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