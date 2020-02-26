підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 21:00 16 Карта
Суспільство 2020-02-26T22:15:02+02:00
Українські Новини
Потеплішає до +15 і пройдуть дощі. Прогноз погоди на четвер

Потеплішає до +15 і пройдуть дощі. Прогноз погоди на четвер

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, дощ, потепління
Дощ. Фото: freepik
Дощ. Фото: freepik

27 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +2...+9 градусів.

У Карпатах уночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +3...+9 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +8...+15 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +4...+11 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає на українців у майбутньому.

Більше новин про: Погода потепління дощ Прогноз погоди

В Україні оголосили штормове попередження...
В Азовському морі очевидці зняли дельфінів, що гра...
Сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Рятувальники п...
День кримського опору і Всесвітній день неквапливо...
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні
Новини
Через теплу зиму в Україну може прийти посуха, - Оржель 22:01
Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто 21:45
РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом 21:33
Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію 21:27
Знищення алкоголю . Скріншот відео Мін'юст
Відео дня: у Львові знищили найбільшу партію алкоголю 21:04
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну 18:27
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok