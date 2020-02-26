Потеплішає до +15 і пройдуть дощі. Прогноз погоди на четвер

27 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +2...+9 градусів.

У Карпатах уночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +3...+9 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +8...+15 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +4...+11 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає на українців у майбутньому.