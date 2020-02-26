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26 лютого 2020, середа, 11:07 7
Силові структури 2020-02-26T11:14:53+02:00
Українські Новини
У Кабміні сьогодні назвуть точну кількість підлягаючих призову на військову службу у квітні-червні

У Кабміні сьогодні назвуть точну кількість підлягаючих призову на військову службу у квітні-червні

Елизавета Кесельман
Кабмін, Засіданя Кабміну, Армія, Призов в армію
Військові. Фото: mil.gov
Військові. Фото: mil.gov

Кабінет Міністрів у середу, 26 лютого, має намір встановити чисельність тих,що підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні і квоти імміграції на 2020 рік.

Про це йдеться в денному порядку засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Крім цього, уряд розгляне проекти постанов про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції мостів, про затвердження порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, про затвердження порядку здійснення Державним агентством автомобільних доріг запозичень під державні гарантії, а також про внесення змін у Правила дорожнього руху.

Також уряд розгляне проекти указів Президента про розробку Національної стратегії по реалізації заходів загального характеру з виконання рішень Європейського суду з прав людини у справі "Юрій Іванов проти Україниˮ і "Бурмич та інші проти Україниˮ, а також про призначення стипендій Президента дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Також уряд в середу має намір затвердити фінансовий план державного підприємства "Енергоринокˮ на 2020 рік.

Крім цього, Кабмін розгляне питання про інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, які можуть бути реалізовані в 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, загиблих під час участі в антитерористичній операції, та особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

За підсумками засідання на 13:30 анонсований брифінг для ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Зеленський затвердив терміни чергових призовів в армію в 2020

Також в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років.

 

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