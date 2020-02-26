подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 10:59 28
Судебная власть 2020-02-26T11:45:02+02:00
Українські Новини
Киевский нотариус подделывал судебные постановления и снимал аресты со зданий

Киевский нотариус подделывал судебные постановления и снимал аресты со зданий

Таня Войтюк
Нотариус, ГБР, Суд, Фальсификация документов, Подделка документов
Нотариус. Фото: frepik
Нотариус. Фото: frepik

Государственное бюро расследований сообщило частному нотариусу Днепровского нотариального округа (Киев) о подозрении в подделке документов и злоупотреблении положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении частному нотариусу Днепровского нотариального округа в использовании поддельных документов и злоупотреблении полномочиями лица, предоставляющего публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст . 365-2 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что частный нотариус, злоупотребляя своими полномочиями государственного регистратора, на основании поддельных постановлений следственного судьи Печерского районного суда Киева снял арест, наложенный на административное здание, расположенное в центре города.

Общая площадь здания более 6000 кв. м, стоимость - 26 млн гривен.

В дальнейшем подозреваемый, в нарушение требований закона "О нотариате", засвидетельствовал заключенный (поддельный) договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью с одновременной передачей ему объекта недвижимости, чем вызвал материальный ущерб на сумму 26 млн гривен.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины.

В случае доказательства вины частному нотариусу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей.

Ранее министр Кабинета Министров Дубилет предложил дешевый способ защиты недвижимости от рейдеров для нотариусов.

Больше новостей о: Нотариус ГБР Суд Фальсификация документов Подделка документов

Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариуса...
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта по делу ...
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люст...
Полтавский силовик фальсифицировал поданный суду п...
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля
Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации
Новости
Рубль подорожал в обменниках Киева в среду 11:57
Центр админуслуг будет работать в пункте пропуска "Чонгар" на границе с Крымом до 2021 11:54
Телеканал ATR продолжит вещание с господдержкой, - Зеленский 11:54
Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации 11:38
Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ 11:31
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Пенсии в марте проиндексируют не всем: каким категориям не светит надбавка 05:30
больше новостей
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
больше новостей
Сегодня Гончарук проведет закрытое заседание Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok