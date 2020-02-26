Киевский нотариус подделывал судебные постановления и снимал аресты со зданий

Государственное бюро расследований сообщило частному нотариусу Днепровского нотариального округа (Киев) о подозрении в подделке документов и злоупотреблении положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении частному нотариусу Днепровского нотариального округа в использовании поддельных документов и злоупотреблении полномочиями лица, предоставляющего публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст . 365-2 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что частный нотариус, злоупотребляя своими полномочиями государственного регистратора, на основании поддельных постановлений следственного судьи Печерского районного суда Киева снял арест, наложенный на административное здание, расположенное в центре города.

Общая площадь здания более 6000 кв. м, стоимость - 26 млн гривен.

В дальнейшем подозреваемый, в нарушение требований закона "О нотариате", засвидетельствовал заключенный (поддельный) договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью с одновременной передачей ему объекта недвижимости, чем вызвал материальный ущерб на сумму 26 млн гривен.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины.

В случае доказательства вины частному нотариусу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей.

Ранее министр Кабинета Министров Дубилет предложил дешевый способ защиты недвижимости от рейдеров для нотариусов.