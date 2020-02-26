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26 февраля 2020, среда, 09:38 117
Экономика 2020-02-26T09:41:29+02:00
Українські Новини
Ковальчук покинул пост главы "Укрэнерго"

Ковальчук покинул пост главы "Укрэнерго"

Григорий Яковенко
Укрэнерго, Всеволод Ковальчук
Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua
Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua

Наблюдательный совет национальной энергетической компании "Укрэнерго" уволил временно исполняющего обязанности председателя правления компании Всеволода Ковальчука.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Как сообщает мой источник в Кабмине, Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены", - написал он.

Гончаренко отметил, что на данный момент неизвестно, кто займет должность предправления "Укрэнерго".

В свою очередь Ковальчук на своей странице в социальной сети Facebook, подтвердил информацию о своем увольнении.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Также пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что до завершения конкурса на должность председателя компании исполнять обязанности главы правления будет первый заместитель главы правления Владимир Кудрицкий.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине хотят приостановить проведение конкурса на должность предправления "Укрэнерго".

Ранее и.о. предправления "Укрэнерго" получил 494,9 тыс. гривен зарплаты.

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