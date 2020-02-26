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26 лютого 2020, середа, 09:38 14
Економіка 2020-02-26T09:42:34+02:00
Українські Новини
Ковальчук залишив посаду глави "Укренерго"

Ковальчук залишив посаду глави "Укренерго"

Григорий Яковенко
Укренерго, Всеволод Ковальчук
Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua
Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua

Спостережна рада національної енергетичної компанії "Укренерго" звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови правління компанії Всеволода Ковальчука.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Як повідомляє моє джерело в Кабміні, Ковальчук вже прощається з колективом. На наступному тижні він покине компанію. Документи щодо його звільнення вже підготовлені", - написав він.

Гончаренко зазначив, що на даний момент невідомо, хто займе посаду голови правління "Укренерго".

У свою чергу Ковальчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, підтвердив інформацію про своє звільнення.

"З сьогоднішнього дня я припиняю виконувати обов'язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - написав він.

Також прес-служба "Укренерго" повідомила, що до завершення конкурсу на посаду голови компанії виконувати обов'язки голови правління перший заступник голови правління Володимир Кудрицкий.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні хочуть припинити проведення конкурсу на посаду голови правління "Укренерго".

Раніше в. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати.

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