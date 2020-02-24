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24 февраля 2020, понедельник, 19:22 32
Медицина 2020-02-24T19:24:05+02:00
Українські Новини
Скалецкая встретилась с эвакуированными из Уханя гражданами

Скалецкая встретилась с эвакуированными из Уханя гражданами

Валерия Драгомирова
Зоряна Скалецкая, Встреча, Эвакуированные украинцы, Новые Санжары

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из китайского Уханя в медцентре "Новые Санжары", впервые встретилась с гражданами. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения ОРВИ нет", - написала министр.

По требованию эпидемиологов, Скалецкая во время встречи была в специальном костюме.

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права. Благодарна всем, кто был вынужден разместиться на обсервации, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов", - рассказала Скалецкая.




Напомним, ранее Скалецкая объяснила разницу между обсервацией и карантином.

Тем временем Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".

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