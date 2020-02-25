подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 23:45 12
Общество 2020-02-25T23:45:01+02:00
Українські Новини
Краснокнижные медведи, рыси и дикие коты: на Прикарпатье посчитали диких животных

Краснокнижные медведи, рыси и дикие коты: на Прикарпатье посчитали диких животных

Ярина Вацяк
Медведи, Рысь, дикий кот, Кабан, косуля, Выдра, Прикарпатье, Карпаты, дикие животные
Рыси. Фото: if.gov.ua
Рыси. Фото: if.gov.ua

В то время, как в Румынии участились нападения бурых медведей на людей, в Украине в лесах Прикарпатья закончился учет численности диких охотничьих животных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По данным учета диких животных к началу 2020 года в охотничьих угодьях Ивано-Франковской области учтено 113 особей медведя, 100 особей рыси и 65 особей дикого кота, которые занесены в Красную книгу Украины. Также учитываются редкие виды животных и птиц, среди которых выдра, глухарь, горностай и др.

Кроме того, в лесах Прикарпатья проживают более полутора тысяч особей оленя благородного, кабана дикого (1640 голов), более шести тысяч косуль, более 700 особей лисицы, 1800 особей куницы лесной и более тысячи куницы каменной, 23 тыс. особей зайца-русака и около 26 тыс. птиц.

Напомним, британские исследователи рассказали, какие редкие животные вернулись в Чернобыльскую зону. Также в Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями".

Больше новостей о: Медведи Рысь дикий кот Кабан косуля Выдра Прикарпатье Карпаты дикие животные

Из-за теплой зимы в Карпатах не могут заснуть медв...
В Моршине появился новый трехметровый символ Карпа...
Мужчина случайно застрелил своего отца во время ох...
В сети опубликовали видео выдры, катающейся по сне...
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах
Новости
Краснокнижные медведи, рыси и дикие коты: на Прикарпатье посчитали диких животных 23:45
Коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020 23:18
В Алжире подтвердили первый случай коронавируса 22:45
Украинцы, пребывающие в Италии, сохраняют спокойствие и не просят эвакуации домой 21:47
Премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев 21:45
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Карта распространения коронавируса 25 февраля. Скриншот: gisanddata.maps
За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля 08:51 Инфографика
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok