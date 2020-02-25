Краснокнижные медведи, рыси и дикие коты: на Прикарпатье посчитали диких животных

В то время, как в Румынии участились нападения бурых медведей на людей, в Украине в лесах Прикарпатья закончился учет численности диких охотничьих животных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По данным учета диких животных к началу 2020 года в охотничьих угодьях Ивано-Франковской области учтено 113 особей медведя, 100 особей рыси и 65 особей дикого кота, которые занесены в Красную книгу Украины. Также учитываются редкие виды животных и птиц, среди которых выдра, глухарь, горностай и др.

Кроме того, в лесах Прикарпатья проживают более полутора тысяч особей оленя благородного, кабана дикого (1640 голов), более шести тысяч косуль, более 700 особей лисицы, 1800 особей куницы лесной и более тысячи куницы каменной, 23 тыс. особей зайца-русака и около 26 тыс. птиц.

Напомним, британские исследователи рассказали, какие редкие животные вернулись в Чернобыльскую зону. Также в Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями".