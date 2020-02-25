Украина договорилась с Турцией о снятии ограничений по количеству некоторых рейсов

Украина договорилась с Турцией о снятии ограничений по количеству выполняемых сторонами рейсов "Одесса - Стамбул" и "Киев - Анкара".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"По результатам успешных переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турции было существенно расширено регулярное авиасообщение с Турецкой Республикой. Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для соединения "Одесса - Стамбул" снято ограничение на количество рейсов", - сказано в нем.

Согласно сообщению, по результатам переговоров была установлена совокупная недельная частота для авиакомпаний каждой стороны для направлений "Киев - Стамбул" 24 рейса, "Львов - Стамбул" - 28, "Херсон - Стамбул" - 21 "Запорожье - Стамбул" - 21, "Харьков - Стамбул" - 28, "Винница - Стамбул" - 14, "Николаев - Стамбул" - 14, "Ивано-Франковск - Стамбул" - 14, "Днепр, Черновцы - Стамбул" - 7 на каждом маршруте, "Донецк - Стамбул" - без ограничений, "Киев - Измир" - 21, "Киев - Даламан" - 10.

Также было снято ограничение по частоте рейсов для грузовых авиаперевозок.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

Также Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных.