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25 февраля 2020, вторник, 11:22 27
Внешняя политика 2020-02-25T11:22:29+02:00
Українські Новини
Украина договорилась с Турцией о снятии ограничений по количеству некоторых рейсов

Украина договорилась с Турцией о снятии ограничений по количеству некоторых рейсов

Анна Рудык
Украина-Турция, Одесса-Стамбул, Киев-Анкара, авиарейсы из Одессы
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Украина договорилась с Турцией о снятии ограничений по количеству выполняемых сторонами рейсов "Одесса - Стамбул" и "Киев - Анкара".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"По результатам успешных переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турции было существенно расширено регулярное авиасообщение с Турецкой Республикой. Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для соединения "Одесса - Стамбул" снято ограничение на количество рейсов", - сказано в нем.

Согласно сообщению, по результатам переговоров была установлена совокупная недельная частота для авиакомпаний каждой стороны для направлений "Киев - Стамбул" 24 рейса, "Львов - Стамбул" - 28, "Херсон - Стамбул" - 21 "Запорожье - Стамбул" - 21,  "Харьков - Стамбул" - 28, "Винница - Стамбул" - 14, "Николаев - Стамбул" - 14, "Ивано-Франковск - Стамбул" - 14, "Днепр, Черновцы - Стамбул" - 7 на каждом маршруте, "Донецк - Стамбул" - без ограничений, "Киев - Измир" - 21, "Киев - Даламан" - 10.

Также было снято ограничение по частоте рейсов для грузовых авиаперевозок.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

Также Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных.

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