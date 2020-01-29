В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз" отличить поддельные гривны от настоящих

Несмотня на то, что финучреждение регулярно мониторят наличие подделок, фальшивые купюры все еще активно используют мошенники. В связи с тем, что поддельную банкноту номиналом в 200 гривен трудно отличить от настоящей, в НБУ наглядно показали, как это можно сделать сразу на месте, а не после экспертизы в банке. Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Нацбанка. В последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты. Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры. На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона). В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200). Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S". Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый. В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте). В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты. Чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларовhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pwV4DsKnPio" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов. Ранее стало известно, где украинцам продают фальшивую валюту в Киеве.