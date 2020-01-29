В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз" отличить поддельные гривны от настоящих

Несмотня на то, что финучреждение регулярно мониторят наличие подделок, фальшивые купюры все еще активно используют мошенники. В связи с тем, что поддельную банкноту номиналом в 200 гривен трудно отличить от настоящей, в НБУ наглядно показали, как это можно сделать сразу на месте, а не после экспертизы в банке.

Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Нацбанка.

В последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих:

Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры.

На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона).

В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).

Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S".

Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый.

В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте).

В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.

Чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов https://www.youtube.com/watch?v=pwV4DsKnPio" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов.

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