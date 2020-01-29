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29 января 2020, среда, 19:47 30
Общество 2020-01-29T19:48:50+02:00
Українські Новини
В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз" отличить поддельные гривны от настоящих

В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз" отличить поддельные гривны от настоящих

Таня Войтюк
Деньги, фальшивые деньги, Гривны, подделка денег, Купюры, Банкнота, НБУ

Несмотня на то, что финучреждение регулярно мониторят наличие подделок, фальшивые купюры все еще активно используют мошенники. В связи с тем, что поддельную банкноту номиналом в 200 гривен трудно отличить от настоящей, в НБУ наглядно показали, как это можно сделать сразу на месте, а не после экспертизы в банке.

Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Нацбанка.

В последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих:

  • Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры.
  • На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона).
  • В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).
  • Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S".
  • Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый.
  • В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте).
  • В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.
Чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов

Как сообщали Українські Новини, чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов.

Ранее стало известно, где украинцам продают фальшивую валюту в Киеве.

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Поддельная купюра. Скриншот: YouTube/НБУ
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