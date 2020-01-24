Чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года остается стабильно низким.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине по итогам 2019 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.).

Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году - 33 шт.).

В общем система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и соответствует системам защиты ведущих валют мира.

Более того, банкноты нового поколения гривны (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами: 200 гривен - на 17%; 100 гривен - на 29%; 50 гривен и 20 гривен - на 31%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное.

При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро (23%); российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

Как сообщали Українські Новини, НБУ рассказал, какие банкноты чаще всего подделываются. Ранее НБУ заявлял, что украинцы чаще всего подделывают доллары.