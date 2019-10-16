В Киеве 22-летний фальшивомонетчик прятал дома семь миллионов гривен

Правоохранительные органы изъяли более семь миллионов фальшивых гривен 22-летнему мошенника, сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве.

"Установлено, что молодой человек разместил на сайте miniaylo.finance.ua объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам", - говорится в сообщении.

Дома у подозреваемого при обысках изъяли около семи миллионов фальшивых денег и оборудование для их изготовления. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинение подозреваемых в фальшивомонетничестве в Запорожье, а ранее в городе обнаружили типографию, печатающую фальшивые деньги. Тем временем в Одессе "накрыли" фальшивомонетчиков с "куклой" на полмиллиона долларов.