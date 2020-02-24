Тельцам следует уделить внимание печени, а Водолеям наладить питание — гороскоп здоровья на вторник

В то время, как в Украине растет количество заболевших гриппом и ОРВИ, важно уделять здоровью особое внимание. По словам астрологов, у представителей некоторых знаков зодиака во вторник появится аллергия и повысится давление. Подробнее о гороскопе здоровья на вторник, 25 февраля, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта - 19 апреля) Во вторник звезды советуют Овнам быть внимательнее при покупке декоративной косметики. Покупать следует только качественную косметику, ведь велика вероятность наткнуться на подделку, которая нанесет вред коже. Телец (20 апреля - 20 мая) Звезды советуют Тельцам уделить внимание печени. Не следует принимать много алкоголя и жирной пищи во вторник. Близнецы (21 мая - 20 июня) Близнецам звезды советуют пропить комплекс витаминов. Особенно, если в последнее время Близнецы ощущают постоянную вялость, усталость и сонливость. Рак (21 июня - 22 июля) Во вторник Ракам следует уделить внимание глазам. Звезды советуют дать им отдых и сделать несколько успокаюващих компрессов, если в последнее время подвергали их повышенной нагрузке. Лев (23 июля - 22 августа) Во вторник Львы будут чувствовать себя не очень хорошо из-за повышенного давления. Звезды советуют Львам постараться вовремя его нормализировать, чтобы давление не привело к разрыву мелких глазных сосудов. Дева (23 августа - 22 сентября) Для хорошего самочувствия Девам понадобится свежий воздух. Звезды советуют устроить небольшой пикник или сходить на прогулку во вторник. Весы (23 сентября - 22 октября) Звезды советуют Весам добавить в рацион больше овощей, особенно если в последнее время с желудком возникали проблемы. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Для Скорпионов очень важно проследить за тем, чтобы организм получал достаточное количество витаминов. Звезды советуют составлять рацион таким образом, чтобы в нем было достаточно свежих овощей и фруктов. Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Звезды советуют Стрельцам закончить все дела пораньше и хорошенько выспаться. Иначе есть риск свалиться от переутомления. Козерог (22 декабря - 19 января) В этот день у Козерогов может начаться аллергическая реакция на пыль, даже если раньше подобного не случалось. Звезды советуют провести влажную уборку дома, чтобы минимизировать риск. Водолей (20 января - 18 февраля) В этот день Водолеям звезды советуют наладить питание. Постоянное употребление жирной и не особо здоровой пищи очень сильно ударяет по ЖКТ. Рыбы (19 февраля - 20 марта) Звезды советуют Рыбам заняться укрепление иммунитета во вторник и избегать большого скопления людей. Велика вероятность подхватить какую-либо инфекцию. Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили как жир влияет на здоровье. Ранее сообщалось о том, какие продукты укрепляют иммунитет.