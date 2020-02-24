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  • Тельцам следует уделить внимание печени, а Водолеям наладить питание — гороскоп здоровья на вторник
24 февраля 2020, понедельник, 21:36 37
Lifestyle 2020-02-24T21:38:44+02:00
Українські Новини
Тельцам следует уделить внимание печени, а Водолеям наладить питание — гороскоп здоровья на вторник

Тельцам следует уделить внимание печени, а Водолеям наладить питание — гороскоп здоровья на вторник

Елена Новикова
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ДНК. Фото: pixabay
ДНК. Фото: pixabay

В то время, как в Украине растет количество заболевших гриппом и ОРВИ, важно уделять здоровью особое внимание. По словам астрологов, у представителей некоторых знаков зодиака во вторник появится аллергия и повысится давление. Подробнее о гороскопе здоровья на вторник, 25 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Во вторник звезды советуют Овнам быть внимательнее при покупке декоративной косметики. Покупать следует только качественную косметику, ведь велика вероятность наткнуться на подделку, которая нанесет вред коже. 

Телец (20 апреля - 20 мая)

Звезды советуют Тельцам уделить внимание печени. Не следует принимать много алкоголя и жирной пищи во вторник.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам звезды советуют пропить комплекс витаминов. Особенно, если в последнее время Близнецы ощущают постоянную вялость, усталость и сонливость. 

Рак (21 июня - 22 июля)

Во вторник Ракам следует уделить внимание глазам. Звезды советуют дать им отдых и сделать несколько успокаюващих компрессов, если в последнее время подвергали их повышенной нагрузке. 

Лев (23 июля - 22 августа)

Во вторник Львы будут чувствовать себя не очень хорошо из-за повышенного давления. Звезды советуют Львам постараться вовремя его нормализировать, чтобы давление не привело к разрыву мелких глазных сосудов.  

Дева (23 августа - 22 сентября)

Для хорошего самочувствия Девам понадобится свежий воздух. Звезды советуют устроить небольшой пикник или сходить на прогулку во вторник. 

Весы (23 сентября - 22 октября)

Звезды советуют Весам добавить в рацион больше овощей, особенно если в последнее время с желудком возникали проблемы. 

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Для Скорпионов очень важно проследить за тем, чтобы организм получал достаточное количество витаминов. Звезды советуют составлять рацион таким образом, чтобы в нем было достаточно свежих овощей и фруктов. 

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам закончить все дела пораньше и хорошенько выспаться. Иначе есть риск свалиться от переутомления. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этот день у Козерогов может начаться аллергическая реакция на пыль, даже если раньше подобного не случалось. Звезды советуют провести влажную уборку дома, чтобы минимизировать риск. 

Водолей (20 января - 18 февраля)

В этот день Водолеям звезды советуют наладить питание. Постоянное употребление жирной и не особо здоровой пищи очень сильно ударяет по ЖКТ. 

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заняться укрепление иммунитета во вторник и избегать большого скопления людей. Велика вероятность подхватить какую-либо инфекцию. 

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили как жир влияет на здоровье.

Ранее сообщалось о том, какие продукты укрепляют иммунитет.

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