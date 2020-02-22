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22 февраля 2020, суббота, 23:51 13
Lifestyle 2020-02-22T23:53:09+02:00
Українські Новини
Защищает от стресса: ученые выяснили, как жир влияет на здоровье организма

Защищает от стресса: ученые выяснили, как жир влияет на здоровье организма

Надежда Комендантова
Британские ученые, Ученые, Здоровье, Жир, Тело, Организм
Сердце. Фото: pixabay
Сердце. Фото: pixabay

Ученые из Мичиганского государственного университета нашли новые доказательства того, что периваскулярная жировая ткань, окружающая наши артерии, может играть важную роль в поддержании здоровья кровеносных сосудов. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports, пишет Naked Science.

Группа исследователей под руководством профессора фармакологии Стефани Уоттс показала, что жировая ткань помогает сосудам частично компенсировать напряжение, которое они испытывают при растяжении. "Это хорошо, потому что сосуд расходует меньше энергии и не испытывает столь сильного стресса", — подытоживает Уоттс.

Структура сосуда. Верхний слой — жировая ткань (PVAT) / © Daly, Biomedical Visualisation, 2019Структура сосуда. Верхний слой — жировая ткань (PVAT) / © Daly, Biomedical Visualisation, 2019

Полезные функции периваскулярной жировой ткани (ПЖТ) в значительной степени игнорировались исследователями. Считалось, что ее основное предназначение — запасать липиды и не более того. Однако степень влияния жира на наши сосуды оказалась гораздо большей. Стефани Уоттс даже выдвинула предложение считать ПЖТ еще одной, четвертой оболочкой кровеносных сосудов под названием tunica adiposa.

Более ранние исследования уже показывали, что ПЖТ выделяет вещества, способные вызвать сокращение или релаксацию сосудов. В новой работе исследователи хотели понять, может ли жировая ткань непосредственно влиять на функционирование кровеносных сосудов и давать определенное "структурное преимущество" артериям.

Ученые поместили кольца аортальных клапанов лабораторных крыс в инкубаторы. Часть этих колец покрыли жировой тканью. Затем образцы незначительно растягивали в течение 30 минут и проверяли, как анатомические структуры возвращались в первоначальное состояние. Образцы, покрытые жировой тканью, показали гораздо лучшую способность к релаксации, чем интактные образцы.

Это открытие может в значительной мере повлиять на то, как исследователи тестируют препараты и методы лечения, связанные с проблемой накопления жировых бляшек в наших артериях, то есть с атеросклерозом. "Наша работа дает новое определение понятию функциональных кровеносных сосудов и включает в них то, что может быть дисфункциональным при болезнях. <…> Нам нужно обратить внимание на этот слой кровеносного сосуда, потому что он делает гораздо больше, чем мы первоначально думали", — резюмирует Уоттс.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что томатная паста улучшает качество спермы.

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