Кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка, - фармацевти

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює частку фальсифікату на ринку лікарських засобів в Україні в 10-15% за підсумками 2019 року.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба біофармацевтичної компанії "Такеда Україна" (раніше - "Нікомед Україна"), що входить в компанію Takeda Pharmaceutical Company Limited (Японія).

"За різними оцінками, в Україні станом на 2019 рік у 10 до 15% лікарських засобів є фальсифікованими. Цей показник нижче даних 2010 роки (20-30%), однак частка фальсифікованих препаратів все ще залишається значною", - сказано в ньому.

Зазначається, що наразі в Україні підробляють всі види медичної продукції: лікарські засоби, вакцини, медичні вироби та харчові добавки, при цьому фальсифікують як генеричні, так і інноваційні препарати.

Згідно з даними ВООЗ, 1 з 10 упаковок лікарських препаратів є неякісною або фальсифікованою в країнах із середніми або низькими доходами.

"Такеда Україна", в свою чергу, зазначила, що фальсифікат від оригіналу відрізняється занадто низькою вартістю, коробкою з порушеною цілісністю, відсутністю терміну придатності, номера серії, дивним зовнішнім виглядом препарату.

Зі слів медичного директора компанії Олександра Маркова, підроблені лікарські засоби підривають довіру населення до дійсно ефективних препаратів.

На думку компанії, єдине місце, де можна придбати 100% оригінальні лікарські засоби, - це аптека.

За інформацією на сайті компанії, Takeda працює в більше ніж 70 країнах світу, в Японії, США, Європі, Латинській Америці, Африці, на Близькому Сході і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а продукція компанії продається в більш ніж 100 країнах по всьому світу.

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