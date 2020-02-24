підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 лютого 2020, понеділок, 20:58 9
Медицина 2020-02-24T23:00:02+02:00
Українські Новини
Кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка, - фармацевти

Кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка, - фармацевти

Анна Рудык
ліки, Фальсифікація ліків, ВОЗ, підробка ліків
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює частку фальсифікату на ринку лікарських засобів в Україні в 10-15% за підсумками 2019 року.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба біофармацевтичної компанії "Такеда Україна" (раніше - "Нікомед Україна"), що входить в компанію Takeda Pharmaceutical Company Limited (Японія).

"За різними оцінками, в Україні станом на 2019 рік у 10 до 15% лікарських засобів є фальсифікованими. Цей показник нижче даних 2010 роки (20-30%), однак частка фальсифікованих препаратів все ще залишається значною", - сказано в ньому.

Зазначається, що наразі в Україні підробляють всі види медичної продукції: лікарські засоби, вакцини, медичні вироби та харчові добавки, при цьому фальсифікують як генеричні, так і інноваційні препарати.

Згідно з даними ВООЗ, 1 з 10 упаковок лікарських препаратів є неякісною або фальсифікованою в країнах із середніми або низькими доходами.

"Такеда Україна", в свою чергу, зазначила, що фальсифікат від оригіналу відрізняється занадто низькою вартістю, коробкою з порушеною цілісністю, відсутністю терміну придатності, номера серії, дивним зовнішнім виглядом препарату.

Зі слів медичного директора компанії Олександра Маркова, підроблені лікарські засоби підривають довіру населення до дійсно ефективних препаратів.

На думку компанії, єдине місце, де можна придбати 100% оригінальні лікарські засоби, - це аптека.

За інформацією на сайті компанії, Takeda працює в більше ніж 70 країнах світу, в Японії, США, Європі, Латинській Америці, Африці, на Близькому Сході і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а продукція компанії продається в більш ніж 100 країнах по всьому світу.

Як повідомляли Українські Новини, аптеки отримали 887 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки" в 2019.

Також повідомлялося про способи відрізнити справжні ліки від фейкових.

Більше новин про: ліки Фальсифікація ліків ВОЗ підробка ліків

За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі
Кількість хворих на коронавірус виросла до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання
Новини
В Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус, - прем'єр 22:57
У світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус, — заступник міністра охорони здоров'я 22:33
В Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксований коронавірус 21:53
Акції італійських компаній стрімко втрачають вартість через спалах коронавірусу 21:27
Аеропорт "Херсон" закрили через негоду 21:24
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Офіційно в Італії 15,6 тис. українців, інфікованих коронавірусом поки немає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok