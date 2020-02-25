Отдых в Карпатах, языковые программы и спортивные лагеря. Куда отправить ребенка на весенние каникулы

Приближаются весенние каникулы, сроки которых каждая школа устанавливает самостоятельно, а значит, дети в скором времени отправятся на долгожданный отдых. А вместе с ним — необходимость организовать ребенку полезный и веселый досуг. Українські Новини разбирались, куда можно отправить ребенка на время весенних каникул.

Детский лагерь в Карпатах

Весной на Дранобрате и в Буковеле на самых высоких горных трассах еще будет снег. Если ребенок хорошо катается на лыжах и сноуборде, или стремится хорошо научиться, то у него еще есть время до апреля. Здесь есть лучшая в Украине инфраструктура, длинные трассы, великолепные пейзажи и возможность попробовать фрирайд. Некоторые отели находятся прямо в конце горнолыжных трасс, так что кататься можно с утра до ночи. Цена на пребывание за неделю в горнолыжном детском лагере стартует от 8300 гривен.

Активность в Карпатах — это не только горные лыжи и сноуборд. Ребенка можно отправить в лагерь, где его будут ждать ежедневные пешеходные походы и экскурсии. В зависимости от программы лагеря, на каникулах школьник сможет заняться катанием на лошадях, путешествиями на квадроциклах, стрельбой из лука и спортивного оружия, квестами и отдохнет на тематических вечеринках. Отдохнуть на таком курорте можно начиная от 4500 гривен.

Отдых весной в Карпатах тоже снежный. Фото: childcamp.com.ua

Языковой лагерь

Учить иностранный язык в школе скучно. Куда интереснее изучать язык с носителями во время новых игры и маленьких приключений. Занятия в таких лагерях проходят каждый день по несколько часов. Кроме того, можно купаться в бассейне, играть в теннис, гулять по лесу, играть в развивающие игры и квесты, посещать киноклуб. Все это время с детьми будет преподаватель английского языка. Отдых в таком лагере стоит от 10 000 за неделю отдыха.

При наличии желания и средств ребенка можно отправить в языковой лагерь за границей. Тогда кроме уроков английского или другого языка он посетит разные города, наберется впечатлений и хорошо отдохнет.

Языковой лагерь. Фото: childcamp.com.ua

Отдых в другой стране

На каникулах ребенка можно отправить в детский лагерь в другую страну. В первую очередь это — знакомство с настоящим местным колоритом, кухней и танцами. Каждый день у ребенка будут экскурсии по городам и музеям, викторины и квизы, увлекательные прогулки и общение с интересными людьми. В программах тура — знакомство с местными традициями, историей и искусством.

Весной особенно популярны туры в теплые страны: Грузию, Италию, Португалию, Турцию. Кроме неповторимого колорита, там можно посмотреть на множество замков, аристократических дворцов, памятников и удивительно красивой природы.

Весна - время путешествий. Фото: childcamp.com.ua

Образовательный лагерь

На каникулах можно познавать новое в необычной форме. Например, выбрать будущую профессию. В таких лагерях для детей проводят мастер-классы по программированию, робототехнике, разработке компьютерных игр, анимации, ведении видеоблога или даже открытии своего бизнеса. Они помогают узнать о наличии способностей у ребенка в том или ином направлении. Возможно, раньше ребенок и не представлял, насколько ему интересно программировать или создавать роботов.

В таких лагерях развивают детей эмоционально, интеллектуально и физически. Школьники учатся и приобретают не только, но и навыки и сразу же привносят их в жизнь.

На каникулах можно учиться с интересом. Фото: childcamp.com.ua

Военно-спортивный лагерь

На весенних каникулах дети смогут поиграть в лазертаг, прогуляться по лесам, поучаствовать в турнирах по картингу, футболу и волейболу, покататься на квадроциклах и даже научиться ловить рыбу. В таких местах к услугам ребенка необычные туристические испытания и маршруты, программа прививания детям любви к здоровому образу жизни и к окружающей среде, мастер-классы в эко-условиях и множество ярких впечатлений.

Военно-спортивные лагеря устроены таким образом, что даже самый неподготовленный морально и физически ребенок почувствует там себя комфортно. Это место для тех, кто хочет научиться самостоятельности, умению защищать себя, научиться решать сложные вопросы, находить выход из нестандартных ситуаций, наиграться вдоволь в пейнтбол, узнать много нового, познакомиться с интересными людьми, активно отдохнуть.

В военно-спортивном лагере. Фото: childcamp.com.ua

Дневной лагерь

Если в планах родителей и ребенка нет дальнего путешествия на все весенние каникулы, то можно отправить школьника в дневной лагерь. Направленность таких программ может быть самой разной: от бизнес-школы или языковых программ до танцевальных фестивалей и военно-патриотических игр. В дневном лагере дети находятся только днем: посещают тренинги, занятия, мастер-классы, соревнования и экскурсии, а вечером возвращаются к родителям, полные впечатлений и новых знаний. Путевка в такой лагерь стоит от 2500 гривен.

Дневной лагерь. Фото: childcamp.com.ua

По желанию родители могут выбрать для своего чада инклюзивный лагерь или лагерь с диетическим питанием, лагерь, в котором ведется активная работа с гаджетами или место, где пользоваться смартфонами придется редко, программу с множеством спортивных активностей или лагерь для получения новых знаний сверх школьной программы.

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