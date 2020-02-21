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21 февраля 2020, пятница, 21:15 34
Общество 2020-02-21T21:20:22+02:00
Українські Новини
Весенние каникулы 2020. Сколько школьники будут отдыхать весной

Весенние каникулы 2020. Сколько школьники будут отдыхать весной

Елена Новикова
Школа, Школьники, Каникулы, Весенние каникулы
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

В то время, как одинадцатиклассники готовятся к ВНО, документы на которое можно подать до 17 марта 2020 года , школьники совсем скоро уйдут на весенние каникулы. О том, когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы, расскажут Українські Новини.

Согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно утверждать сроки каникул. Однако Министерство образования Украины составило рекомендованный план школьных каникул. Таким образом весенние каникулы у школьников предположительно начнутся 23 марта и продлятся до 29 марта включительно.

Окончательные сроки проведение каникул можно узнать на сайте школы или у секретаря учебного заведения.

Как сообщали Українські Новини, с 2020 года иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка.

Ранее сообщалось о том, что школьники начнут сдавать Внешнее независимое оценивание  в конце мая. 21 мая пройдет первое ВНО по математике, 26 мая состоится ВНО по украинскому языку и литературе, а 28 мая – по физике.

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