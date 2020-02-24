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24 февраля 2020, понедельник, 18:33 27
Кабмин 2020-02-24T18:34:37+02:00
Українські Новини
Освобожденные перед Новым годом пленные получат по 100 тыс. гривен помощи

Освобожденные перед Новым годом пленные получат по 100 тыс. гривен помощи

Анна Рудык
обмен пленными, Пленные украинцы, Материальная помощь, Минветеранов
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Освобожденные в ходе обмена пленными с Россией в Донецкой области 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. гривен материальной помощи в начале марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в социальной сети Facebook, передают Українські Новини

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

Согласно ему, 27 февраля соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение о выплате помощи.

25 февраля будут избраны 2 представителя профильных общественных организаций, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии как полноправные члены.

В сообщении отмечается, что накануне правительство приняло решение относительно единой межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту.

Как сообщали Українські Новини, все освобожденные 29 декабря пленные получили предложения работы и жилья.

Ранее обмен пленными состоялся 29 декабря на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области. Первые фото освобожденных показала пресс-служба Офиса Президента.

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