Освобожденные перед Новым годом пленные получат по 100 тыс. гривен помощи

Освобожденные в ходе обмена пленными с Россией в Донецкой области 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. гривен материальной помощи в начале марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в социальной сети Facebook, передают Українські Новини

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

Согласно ему, 27 февраля соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение о выплате помощи.

25 февраля будут избраны 2 представителя профильных общественных организаций, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии как полноправные члены.

В сообщении отмечается, что накануне правительство приняло решение относительно единой межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту.

Как сообщали Українські Новини, все освобожденные 29 декабря пленные получили предложения работы и жилья.

Ранее обмен пленными состоялся 29 декабря на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области. Первые фото освобожденных показала пресс-служба Офиса Президента.