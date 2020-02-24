Двоє з трьох громадян України не довіряють уряду Гончарука, – опитування

За результатами соціологічного опитування, що було проведене Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центр Разумкова) з 13 по 17 лютого 2020 року, 64,5% респондентів не довіряють Кабінету Міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з результатами опитування, на поставлене запитання "Якою мірою ви довіряєте уряду України?" 27,7% опитаних громадян відповіли "зовсім не довіряю" та 36,8% - "скоріше не довіряю".

А у вересні 2019 року уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли - 22%, в лютому 2020 року - відповідно 28% та 64,5%.

Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, 23 лютого Гончарук, коментуючи виплати відсотків за іпотечними кредитами, заявив, що "для їх виплати потрібно торгувати наркотиками та зброєю".

За результатами соцопитування, лише 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну.