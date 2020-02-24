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24 февраля 2020, понедельник, 16:16 27
Жизнь 2020-02-24T16:17:05+02:00
Українські Новини
Антибиотики не действуют на вирусные инфекции, - врачи

Антибиотики не действуют на вирусные инфекции, - врачи

Анна Рудык
Лекарства, ОРВИ, Грипп, антибиотики
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Антибиотики не действуют на вирусные заболевания и назначаются только при бактериальных инфекциях. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины. 

Так, сообщается, что назначать антибиотики может только врач. 

"Чтобы удостовериться, что это именно бактериальная болезнь, необходимо дополнительно сдать анализ крови. Также важно сделать и анализ на чувствительность к препарату, чтобы подобрать антимикробное средство, которое на 100% справится с бактерией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что назначаются антибиотики только при бактериальных инфекциях и не действуют на вирусные заболевания.

"Антибиотики не являются профилактикой болезней. Заниматься самолечением и покупать антибиотики без рецепта - вредить собственному здоровью", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%.

Ранее в Арктике обнаружили бактерии, устойчивые почти ко всем антибиотикам.

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