Антибиотики не действуют на вирусные инфекции, - врачи

Антибиотики не действуют на вирусные заболевания и назначаются только при бактериальных инфекциях. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Так, сообщается, что назначать антибиотики может только врач.

"Чтобы удостовериться, что это именно бактериальная болезнь, необходимо дополнительно сдать анализ крови. Также важно сделать и анализ на чувствительность к препарату, чтобы подобрать антимикробное средство, которое на 100% справится с бактерией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что назначаются антибиотики только при бактериальных инфекциях и не действуют на вирусные заболевания.

"Антибиотики не являются профилактикой болезней. Заниматься самолечением и покупать антибиотики без рецепта - вредить собственному здоровью", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%.

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