Антибіотики призначають тільки при бактеріальних інфекціях, - лікарі

Антибіотики не діють на вірусні захворювання і призначаються тільки при бактеріальних інфекціях. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Так, повідомляється, що призначати антибіотики може тільки лікар.

"Щоб упевнитися, що це саме бактеріальна хвороба, необхідно додатково здати аналіз крові. Також важливо зробити аналіз на чутливість до препарату, щоб підібрати антимікробний засіб, який на 100% впорається з бактерією", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що призначаються антибіотики лише при бактеріальних інфекціях і не діють на вірусні захворювання.

"Антибіотики не є профілактикою хвороб. Займатися самолікуванням і купувати антибіотики без рецепта - шкодити власному здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

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