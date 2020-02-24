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24 февраля 2020, понедельник, 16:18 10
Общество 2020-02-24T16:19:10+02:00
Українські Новини
Opendatabot намерен сделать бесплатным мониторинг судебных дел

Opendatabot намерен сделать бесплатным мониторинг судебных дел

Елена Новикова
Судебные дела, Суд, Судебное заседание, Повестка в суд
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Сервис мониторинга и анализа открытых данных Opendatabot намерен сделать бесплатным мониторинг судебных дел из-за нехватки у судов средств для информирования граждан о заседаниях с помощью почтовых отправлений. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса, передают Українські Новини.

"Каждый украинец должен иметь возможность получить уведомления о суде и защищать себя. Мы решили сделать мониторинг дел бесплатными для украинцев и снять информационную нагрузку с судов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, украинские суды признали, что у них не хватает бюджета на услуги почты, и они не смогут извещать украинцев о заседаниях с помощью писем.

В частности, в сообщении отмечается, что Ивано-Франковский апелляционный суд сообщил о том, что прекращает отправлять бумажные извещения о заседании, так как ежемесячно суд тратил около 75 тыс. гривен на услуги почты, а в бюджете на это заложена сумма в 15 тыс. гривен.

"Чтобы не затягивать рассмотрение судебных дел из-за неявки участников, администрация Ивано-Франковского апелляционного суда просит участников судебных дел использовать современные альтернативные способы получения информации из суда", - говорится на сайте суда.

Как сообщали Українські Новини, ФОПы могут платить единый налог и единый социальный взнос в Opendatabot.

Также в реестр должников Opendatabot, который запустили в феврале 2020 года, попали более 1.7 млн граждан.

 

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