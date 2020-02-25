подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 06:16 509
Общество 2020-02-25T06:16:01+02:00
Українські Новини
Летнее время-2020: Когда переводить стрелки часов

Летнее время-2020: Когда переводить стрелки часов

Кира Молчанова
Зимнее время, переход на летнее время, куда переводить часы, Летнее время
Переход на летнее время. Фото: Pixabay.
Переход на летнее время. Фото: Pixabay.

Осенью Украина осуществила переход на зимнее время, и теперь пора возвращать стрелки часов в "летнее положение". В последнее воскресенье марта украинцы традиционно переводят стрелки часов на один час вперед и переходят на летнее время. Когда это делать в 2020 году, рассказывают Українські Новини.

В этом году стрелки часов будут переводить в ночь с 29 на 30 марта ровно в 3 часа утра на один час вперед. Такой переход с летнего времени на зимнее осуществляется более чем в 100 странах мира.

Основная причина, по которой производятся манипуляции со стрелками часов — это экономия. Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году. С тех пор для того, чтобы рациональнее расходовать топливные и энергетические запасы и больше пользоваться дневным светом, весной часы переводят на один час вперед, а осенью — на один час назад. Например, во многих странах летнее время называют "daylight saving time" — время, сберегающее дневной свет.

Сейчас многие эксперты утверждают, что экономия от перевода стрелок несущественная — до 3%. Однако в Украине продолжают переходить с зимнего времени на летнее, руководствуясь постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.

Больше новостей о: Зимнее время переход на летнее время куда переводить часы Летнее время

Украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess
С сегодняшнего дня в кошельках украинцев может появиться новая купюра 200 гривен
Новости
Сильный ветер. Фото: Gismeteo
В Украине объявили штормовое предупреждение с сильным ветром и дождями 09:00
Карта распространения коронавируса 25 февраля. Скриншот: gisanddata.maps
За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля 08:51 Инфографика
Умер последний маршал Советского Союза 08:45
Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом 08:45 Инфографика
Работают как наркоторговцы: фальшивомонетчики придумали новую схему 08:43
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
больше новостей
НБУ обвалил гривну: курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok