Летнее время-2020: Когда переводить стрелки часов

Осенью Украина осуществила переход на зимнее время, и теперь пора возвращать стрелки часов в "летнее положение". В последнее воскресенье марта украинцы традиционно переводят стрелки часов на один час вперед и переходят на летнее время. Когда это делать в 2020 году, рассказывают Українські Новини.

В этом году стрелки часов будут переводить в ночь с 29 на 30 марта ровно в 3 часа утра на один час вперед. Такой переход с летнего времени на зимнее осуществляется более чем в 100 странах мира.

Основная причина, по которой производятся манипуляции со стрелками часов — это экономия. Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году. С тех пор для того, чтобы рациональнее расходовать топливные и энергетические запасы и больше пользоваться дневным светом, весной часы переводят на один час вперед, а осенью — на один час назад. Например, во многих странах летнее время называют "daylight saving time" — время, сберегающее дневной свет.

Сейчас многие эксперты утверждают, что экономия от перевода стрелок несущественная — до 3%. Однако в Украине продолжают переходить с зимнего времени на летнее, руководствуясь постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.