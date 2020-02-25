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25 февраля 2020, вторник, 05:30 377
Общество 2020-02-25T09:00:03+02:00
Українські Новини
Пенсии в марте проиндексируют не всем: каким категориям не светит надбавка

Пенсии в марте проиндексируют не всем: каким категориям не светит надбавка

Надежда Комендантова
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Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии, с 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В Министерстве социальной политики уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров, пишет "Сегодня".

Кому проиндексируют пенсии

По информации Минсоцполитики, на индексацию пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсии были назначены:

  • По возрасту – 8,6 млн чел. (75,4%);
  • По инвалидности – 1,4 млн чел. (12,8%);
  • По потере кормильца – 0,63 млн чел. (5,7%);
  • По выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии) – 0,619 млн чел. (5,4%).

Отметим, что в эту статистику входят и пенсионеры, получающие пенсии не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам пенсионного законодательства (см. ниже). Но им пенсии проиндексированы не будут.

Не пересчитают пенсии:

  • госслужащим;
  • научным работникам;
  • помощникам народных депутатов;
  • получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн);
  • получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.);
  • получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн). По данным Пенсионного фонда, таких людей 0,7% или 51 тыс. чел.

В то же время в законе есть оговорка: если окажется, что после индексации пенсия госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, ее автоматически пересчитают. Но пенсионер имеет право в любое время вернуться на получаемую ранее пенсию.

Также не могут рассчитывать на индексацию получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий. Для последних автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

В Пенсионном фонде подсчитали: работающих пенсионеров у нас 2,6 млн человек, или 23%. С учетом других категорий пенсионеров, которым индексация по закону не положена, оценочно не будет повышения пенсий примерно у 3,5 млн человек (около 30%).

На сколько могут повысить пенсии
Согласно закону №1058, пенсии индексируются на 50% роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом плюс 50% инфляции в прошлом году. В данном случае берется рост средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляция за 2019 год.

По данным Госслужбы статистики, среднегодовая зарплата (январь-декабрь) в 2019 году выросла на 18,8% по сравнению с 2018 годом. Инфляция за год в 2019 году составила 4,1%. Поэтому ожидаемый рост пенсий может быть 18,8+4,1=22,9:2 = 11,45. С учетом округления получаем 11%.

У кого даже после индексации пенсия больше не станет
Может случиться, что после индексации пенсия не увеличится, такие примеры были год назад. Как разъяснили нам в Пенсионном фонде, все зависит от срока назначения пенсии и еще от ряда факторов. В первую очередь, от такого важного фактора, как уменьшение с 1 октября 2017 года величины оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1,0%.

Поэтому расчетный размер пенсии с 1 октября 2017 года у отдельных пенсионеров, в частности, которым пенсии назначены в 2015-2017 годах, уменьшился, но эти пенсии продолжали выплачивать и дальше в ранее назначенном размере. Кроме того, многим пенсионерам осуществляется доплата из Пенсионного фонда до прожиточного минимума. В итоге может так получиться, что сумма самой пенсии увеличится, а сумма доплаты к ней уменьшится. Но для пенсионера в итоге ничего не изменится.

Кому сколько добавят
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3370 грн (+306 грн).

А вот как могут увеличиться другие средние пенсии:

  • по инвалидности – сейчас 2641 грн, будет 2905 грн (+264 грн);
  • по потере кормильца – сейчас 2916 грн, будет 3207 грн (+291 грн);
  • по выслуге лет – сейчас 4500 грн, будет 4950 (+450 грн).

Эксперт: в буханках хлеба пенсия не увеличится
Экономисты положительно оценивают будущую индексацию пенсий, но отмечают, что она не намного улучшит жизнь пенсионеров.

"В 2020 году прогнозируемый Кабмином и НБУ рост цен составит 5%, а индексация пенсий окажется вдвое большей. Это, вроде бы, хорошо, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин. – Но если учесть, что самые востребованные вещи для пенсионеров – это еда и лекарства – дорожают в год на 10% и более, то это мало. Конечно, даже такая индексация лучше, чем никакой. Но, по прогнозам ЭДК, например, хлеб подорожает в 2020 году на те же 11%, что и проиндексируют пенсии. То есть в буханках хлеба средняя пенсия после индексации не увеличится".

Какой стаж нужен для получения пенсии в Украине. Инфографика: ПФКакой стаж нужен для получения пенсии в Украине. Инфографика: ПФ

Как сообщали Українські Новини, пенсии в марте повысят, но не всем. В то же время, пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно.

Кроме того, украинцам готовят "вторую" пенсию.

Также Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии.

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