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  • Подозревают коронавирус: в Кракове госпитализировали больного с симптомами смертельной болезни
24 февраля 2020, понедельник, 12:46 15
Европа 2020-02-24T12:48:41+02:00
Українські Новини
Подозревают коронавирус: в Кракове госпитализировали больного с симптомами смертельной болезни

Подозревают коронавирус: в Кракове госпитализировали больного с симптомами смертельной болезни

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Европе, Эпидемия коронавируса, Количество заболевших коронавирусом, Краков, Польша
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Италии от коронавируса умерло уже три человека, пациент с подозрением на коронавирус попал в Университетскую больницу в Кракове. Результаты теста будут известны в понедельник или вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В больнице не хотят разглашать деталей о пациенте. Известно, что в последнее время он находился в Азии, но не в Китае.

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Ранее в Малопольском воеводстве у пациента также подозревали наличие коронавируса, однако анализы не подтвердили заболевание.

В пятницу Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что шансы остановить распространение новой коронавирусной эпидемии исчерпываются.

В мире подтверждено более 76 тыс. случаев заражений. В материковом Китае от коронавируса умерло более 2,2 тыс. человек; восемь человек - в Иране; Сообщалось также об отдельных случаях смертей в Японии, Южной Корее, Тайване, Филиппинах и Франции.

Что касается Европы, наихудшая ситуация в Италии, три человека погибли, известно о 149 инфицированных. Отменены карнавальные мероприятия в Венеции, много спортивных и культурных событий.

Как сообщали Українські Новини, в Италии более 130 человек заразилось коронавирусом.

Тем временем от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess.

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