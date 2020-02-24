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24 февраля 2020, понедельник, 10:14 133
Экономика 2020-02-24T10:15:17+02:00
Українські Новини
Акции МХП начали падение и за прошлую неделю упали на 2,4%

Акции МХП начали падение и за прошлую неделю упали на 2,4%

Григорий Яковенко
котировки на бирже, Акции компаний, МХП, Юрий Косюк
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 17 по 21 февраля упали на 2,4%, или на 0,2 доллара до 8,2 доллара после недельного роста.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, с 14 по 17 февраля наблюдался рост котировок с 8,3 до 8,4 доллара, после чего начало фиксироваться падение.

19 февраля котировки снизились до 8,2 доллара и остались на таком уровне до 21 февраля.

Объем торгов последней сделки составил 9,906 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 15,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе акции МХП выросли на 1,2% после 5-недельного падения.

МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны.

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