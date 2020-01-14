Водолеям в 2020 году не стоит принимать серьезных решений, - астролог

В 2020 году на Водолеев очень сильно будет влиять ретроградный Сатурн. В этот период не следует действовать сгоряча. Важно обдумывать свои слова и продумывать действия наперед. Начиная с конца июня, можно будет рисковать, но в меру. Подробным астрологическим прогнозом на 2020 год поделился астролог Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Для Водолеев, которые родились с 21 по 24 января, 2020 год будет наполнен различными экзаменами, какие бывают раз в 28 лет. Придется проявить всю ответственность, сдержанность, дисциплину и умение планировать, на которые вы только способны. Старайтесь выполнять обещания, четко продумывайте время своих поступков (что именно делать и когда). Ответственность и четкость должны присутствовать везде. Помните, что сейчас создается фундамент для жизни на следующие 28 лет.

У Водолеев, которые родились позже 25 января, такое время наступит в 2021 и 2022 годах.

С 9 мая по 30 сентября Сатурн ретрограден. Это значит, что все Водолеи должны быть внимательными и аккуратными. Желательно не принимать поспешных решений. Следует по два-три раза подходить к одной и той же идее, а не бежать реализовывать ее сразу, как только она пришла в голову.

В мае и в летние месяцы серьезных решений лучше не принимать. А если все-таки нужно будет принять и деться от этого некуда, то делайте это неспешно, без рывков. И постоянно оглядывайтесь назад. Ничего не случится, если вы не сможете дать ответ в ту же минуту. Или даже в тот же день.

С 31 марта по 12 мая Водолеи будут полны энергии. Но важно не "выпрыгивать из штанов". Захочется бежать, кричать, рвать, метать, догонять и еще раз разрывать. Но сохраняйте голову и чувство меры.

Водолей - это не тот человек, который способен на резкие странные поступки, а тот, кто способен на интересные умные мысли и идеи.

Также в этот период возможно более интенсивное общение с мужским полом (если вы мужчина, то это будут друзья и коллеги), а то и выяснение отношений.

Практически полгода, начиная с 28 июня и аж до 31 декабря, у Водолеев будет неплохой период для риска (но в меру), укрепления отношений с мужчинами (в т.ч. коллегами и/или друзьями), период сил и энергии. Заниматься спортом, худеть, менять себя, решаться на что-то будет проще. Особенно после 30 сентября.

Как сообщали Українські Новини, Козерогам в 2020 году нужно быть решительнее, а Скорпионы смогут наладить отношения с близкими.