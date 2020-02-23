Штормовой ветер усилится и добавится снег с дождями: прогноз погоды на 24 февраля

24 февраля в Киеве облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, днем дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью около +1…+3 градусов, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью и днем мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов, на Закарпатье ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем -1…-6 градусов.

В Моршине мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Трускавце мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве мокрый снег и дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

На севере страны облачно, ночью и днем в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 5 градусов, днем -1...+7 градусов , в Сумской области ночью и днем +2...- 3 градуса.

В центре страны облачно, дождь и мокрый снег, днем в Днепропетровской области местами дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/ с. Температура воздуха ночью -1... +5 градусов, днем -1...+ 5 градусов.

В восточных областях облачно, ночью и днем дождь и мокрый снег, ветер западный, 17-22 м/с, днем (кроме Луганской области) местами порывы 25-30 м/с, температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +1...+5 градусов.

В южных областях облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, в Херсонской и Запорожской областях местами значительные осадки, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, температура ночью 0...+5 градусов, днем +4...+11 градусов.

В Крыму облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Ялте ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

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Тем временем сегодня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий до желтого уровня опасности