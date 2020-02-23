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23 февраля 2020, воскресенье, 18:46 112
Общество 2020-02-23T18:46:01+02:00
Українські Новини
На протестах в Новых Санжарах заметили осужденного за дезертирство пьяного мужчину

На протестах в Новых Санжарах заметили осужденного за дезертирство пьяного мужчину

Ольга Фандорина
Антон Геращенко, Новые Санжары, Акции протеста, Дезертирство

Среди митингующих в Новых Санжарах Полтавской области оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, сейчас мужчину ожидает суд, который определит меру его ответственности.

"Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки", - написал Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание.

Ранее подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали.

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