На протестах в Новых Санжарах заметили осужденного за дезертирство пьяного мужчину

Среди митингующих в Новых Санжарах Полтавской области оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Facebook. По его словам, сейчас мужчину ожидает суд, который определит меру его ответственности. "Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки", - написал Геращенко. Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание. Ранее подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали.