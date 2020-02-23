Вспышка коронавируса на севере Италии: в пяти регионах ограничили передвижение

На севере Италии ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах из-за заражения 79 человек коронавирусом. Об этом сообщает Agenzia Italia.

Так, сообщается, что в пяти регионах коронавирусом заразились уже 79 человек.

"79 человек поражены коронавирусом в 5 регионах: 54 случаев - в Ломбардии, 17 в Венето, 2 в Эмилии-Романье, 2 в Лацио и 1 в Пьемонте", - сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, в настоящее время 33 человека госпитализированы с симптомами коронавируса, из них 18 человек находятся в реанимации, 11 - в домашней изоляции, двое человек умерли.

В связи с этим правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19. Людям запрещено покидать свои муниципалитеты, и въезд тоже закрыт. Приостановлены общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

В целом особые меры затронули порядка 50 тыс. граждан в 11 муниципалитетах, в пяти регионах. За нарушение запретов предполагается 3 месяца тюрьмы.

Кроме того, согласно данным сайта "Tribuna", матчи 25-го тура Серии А "Интер" – "Сампдория", "Аталанта" – "Сассуоло" и "Верона" – "Кальяри" не состоятся 23 февраля.

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