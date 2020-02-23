В Днепропетровской области столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

1 человек погиб и 5 госпитализированы в ночь на 23 февраля из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Днепровской, столкнулись Cherry Amulet и Toyota RAV4.

В результате ДТП 40-летний водитель Cherry погиб на месте происшествия.

Три пассажира автомобиля Chery Amulet, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota были госпитализированы в больницу.

Под Днипром в ДТП погиб мужчина. Фото:ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, под Днипром при столкновении авто одна из легковушек вылетела в кювет и повисла на дереве. ДТП произошло на Криворожском шоссе, там столкнулись Renault и Skoda.

Ранее 13 человек были травмированы из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области.

Также произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставляли на лечении в больнице.