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23 февраля 2020, воскресенье, 13:10 21
Происшествия 2020-02-23T13:10:29+02:00
Українські Новини
В Днепропетровской области столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

В Днепропетровской области столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

Анна Рудык
ДТП в Днепропетровской области, ДТП, погибшие в ДТП, смертельное ДТП

1 человек погиб и 5 госпитализированы в ночь на 23 февраля из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Днепровской, столкнулись Cherry Amulet и Toyota RAV4.

В результате ДТП 40-летний водитель Cherry погиб на месте происшествия.

Три пассажира автомобиля Chery Amulet, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota были госпитализированы в больницу.

Под Днипром в ДТП погиб мужчина. Фото:ГосЧСПод Днипром в ДТП погиб мужчина. Фото:ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, под Днипром при столкновении авто одна из легковушек вылетела в кювет и повисла на дереве. ДТП произошло на Криворожском шоссе, там столкнулись Renault и Skoda.

Ранее 13 человек были травмированы из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области.

Также произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставляли на лечении в больнице.

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