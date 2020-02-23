На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах

На півночі Італії обмежили свободу пересування в 11 муніципалітетах через зараження 79 осіб коронавірусом. Про це повідомляє Agenzia Italia.

Так, повідомляється, що в п'яти регіонах коронавірусом заразилися вже 79 осіб.

"79 осіб вражені коронавірусом у 5 регіонах: 54 випадка - у Ломбардії, 17 в Венето, 2 в Емілії-Романьї, 2 в Лаціо і 1 в П'ємонті", - повідомив глава Департаменту цивільного захисту Анджело Бормана.

За його словами, наразі 33 людини госпіталізовані з симптомами коронавірусу, з них 18 осіб перебувають у реанімації, 11 - в домашній ізоляції, двоє людей померли.

У зв'язку з цим уряд Італії ввів обмеження свободи пересування в тих областях на півночі країни, де особливо поширилися випадки зараження на коронавірус COVID-19. Людям заборонено залишати свої муніципалітети, і в'їзд теж закритий. Припинені громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.

В цілому особливі заходи торкнулися близько 50 тис. громадян в 11 муніципалітетах, у п'яти регіонах. За порушення заборони передбачається 3 місяці в'язниці.

Крім того, згідно з даними сайту "Tribuna", матчі 25-го туру Серії А "Інтер" – "Сампдорія", "Аталанта" – "Сассуоло" і "Верона" – "Кальярі" не відбудуться 23 лютого.

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