В Киеве BMW столкнулся с Nissan и отлетел в остановку с людьми

Вчера вечером, 22 февраля, в Киеве на перекрестке Петра Запорожца и Перова столкнулись Nissan и BMW, в результате чего один из автомобилей отбросило в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 22:00. Свидетели рассказали, что BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил "немца" и столкнулся с ним. В результате удара BMW отлетел в остановку, где стояли люди. Они быстро сориентировались и избежали травм, однако оба водителя были госпитализированы с травмами.

ДТП в Киеве с Nissan и BMW. Фото: Информатор

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем автомобиля, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения и он якобы сильно превысил допустимую скорость, но ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

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Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГосЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Также там работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа, помощь пострадавшим также оказывали активисты ОО "Автопатруль Майдан". Детали случившегося устанавливаются.

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