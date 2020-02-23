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23 февраля 2020, воскресенье, 09:40 94
Происшествия 2020-02-23T09:40:49+02:00
Українські Новини
В Киеве BMW столкнулся с Nissan и отлетел в остановку с людьми

В Киеве BMW столкнулся с Nissan и отлетел в остановку с людьми

Анна Рудык
ДТП, пьяный водитель, ДТП в Киевской области, ДТП в Киеве

Вчера вечером, 22 февраля, в Киеве на перекрестке Петра Запорожца и Перова столкнулись Nissan и BMW, в результате чего один из автомобилей отбросило в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 22:00. Свидетели рассказали, что BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил "немца" и столкнулся с ним. В результате удара BMW отлетел в остановку, где стояли люди. Они быстро сориентировались и избежали травм, однако оба водителя были госпитализированы с травмами.

ДТП в Киеве с Nissan и BMW. Фото: ИнформаторДТП в Киеве с Nissan и BMW. Фото: Информатор

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем автомобиля, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения и он якобы сильно превысил допустимую скорость, но ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГосЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Также там работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа, помощь пострадавшим также оказывали активисты ОО "Автопатруль Майдан". Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, вчера в центре Киева девушка на Toyota протаранила Uber и вылетела на клумбу: есть пострадавший.

Также ранее пьяный водитель Audi столкнул между собой Uklon, Uber и Bolt.

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