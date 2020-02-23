Весов ждет ссора, а Стрельцам не следует строить планы — гороскоп на воскресенье

Несмотря на то, что в воскресенье в Украине испортится погода, астрологи советуют не расстраиваться, ведь у многих знаков зодиака день пройдет легко. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в воскресенье, 23 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Рутинные дела не принесут в этот день радости и удовлетворения. Звезды советуют уделить внимание чему-то новому.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам не пытаться делать несколько дел одновременно, а сосредоточиться на чем-то одном. Только так Тельцы смогут добиться успеха.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье Близнецы будут пожинать плоды своей невнимательности. Звезды советуют постараться сделать выводы из случившегося и не повторять эти же ошибки в будущем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам отменить все планы на этот день и хорошенько отдонуть, ведь впереди их ждет трудная неделя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам следить за каждым своим шагом, и не поддаваться на провокации окружающих. Так Львы смогут избежать большой ошибки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Зезды советуют Девам посвятить день активному отдыху, а вечер - общению с друзьями или близкими.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы могут серьезно поссориться с близким человеком. Звезды советуют сделать первый шаг для примирения. Иначе у этой ссоры будут долгие и неприятные последствия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В воскресенье Скорпионы смогут легко запутать или нарушить планы любого человека. Но звезды не советуют пользоваться этим.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам действовать экспромтом. Только так Стрельцы смогут добиться наибольшего успеха в этот день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам не пытаться соответствовать чьим-то представлениям, а оставаться собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям сделать что-то приятное близкому человеку. Его реакция очень сильно удивит Водолеев.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам руководствоваться не трезвым расчетом, а интуицией. Только так Рыбы смогут избежать крупной ошибки.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году у Стрельцов и Водолеев произойдут значительные перемены в жизни.