подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Весов ждет ссора, а Стрельцам не следует строить планы — гороскоп на воскресенье
23 февраля 2020, воскресенье, 05:28 97 Инфографика
Lifestyle 2020-02-23T05:28:02+02:00
Українські Новини
Весов ждет ссора, а Стрельцам не следует строить планы — гороскоп на воскресенье

Весов ждет ссора, а Стрельцам не следует строить планы — гороскоп на воскресенье

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в воскресенье в Украине испортится погода, астрологи советуют не расстраиваться, ведь у многих знаков зодиака день пройдет легко. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в воскресенье, 23 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Рутинные дела не принесут в этот день радости и удовлетворения. Звезды советуют уделить внимание чему-то новому.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам не пытаться делать несколько дел одновременно, а сосредоточиться на чем-то одном. Только так Тельцы смогут добиться успеха. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье Близнецы будут пожинать плоды своей невнимательности. Звезды советуют постараться сделать выводы из случившегося и не повторять эти же ошибки в будущем. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам отменить все планы на этот день и хорошенько отдонуть, ведь впереди их ждет трудная неделя. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам следить за каждым своим шагом, и не поддаваться на провокации окружающих. Так Львы смогут избежать большой ошибки. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Зезды советуют Девам посвятить день активному отдыху, а вечер - общению с друзьями или близкими.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы могут серьезно поссориться с близким человеком. Звезды советуют сделать первый шаг для примирения. Иначе у этой ссоры будут долгие и неприятные последствия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В воскресенье Скорпионы смогут легко запутать или нарушить планы любого человека. Но звезды не советуют пользоваться этим. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам действовать экспромтом. Только так Стрельцы смогут добиться наибольшего успеха в этот день. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам не пытаться соответствовать чьим-то представлениям, а оставаться собой. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям сделать что-то приятное близкому человеку. Его реакция очень сильно удивит Водолеев. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам руководствоваться не трезвым расчетом, а интуицией. Только так Рыбы смогут избежать крупной ошибки.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году у Стрельцов и Водолеев произойдут значительные перемены в жизни.

Больше новостей о: астрологический прогноз советы астрологов Гороскоп гороскоп на сегодня гороскоп на каждый день

Девам следует задуматься о будущем, а Водолеям бро...
Овнам следует уделить внимание зрению, а у Козерог...
Львы улучшат отношения с окружающими, а Водолеи уз...
Близнецам не следует заниматься самолечением, а Ве...
Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку
Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции Левина
Новости
Доллар подорожает в начале недели: официальный курс от НБУ на понедельник 06:00
В воскресенье на Киев обрушится шторм: порывы ветра достигнут скорости 22 м/сек 23:19
Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции Левина 22:21
Фото: FB С.ЧЕРНОГО
Под Херсоном на АЗС прогремел взрыв: есть пострадавшие 21:49
Коронавирус повлиял на все сферы бизнеса в мире: какие страны пострадали от эпидемии 21:18 Инфографика
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
Какие профессии пользуются спросом, а какие в будущем исчезнут 07:30 Инфографика
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах оказались не местными жителями 13:17
Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары" 15:52
больше новостей
В воскресенье на Киев обрушится шторм: порывы ветра достигнут скорости 22 м/сек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok