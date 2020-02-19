Финал Нацотбора на Евровидение-2020: где и когда смотреть

В эту субботу, 22 февраля, после двух полуфиналов состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, которое состоится в Нидерландах. О том, где смотреть конкурс, напомнят Українські Новини.

Так, уже в эту субботу решится, кто представит Украину на Евровидении в этом году. Среди претендентов после двух полуфиналов такие конкурсанты (указан порядок выступлений в финале Нацотбора-2020):

KRUTЬ

JERRY HEIL

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI



Следить за финалом Нацотбора на Евровидение онлайн можно будет на телеканале СТБ и UA:Перший. Также телеканалы транслируют эфир на платформе Youtube бесплатно.

Кроме того, трансляцию Национального отбора можно будет посмотреть на онлайн-сервисах таких как Divan TV, MEGOGO, oll.tv.

А чтобы более точно определиться со своими фаворитами, предлагаем вспомнить, какими были выступления конкурсантов в полуфиналах Нацотбора на Евровидение-2020.

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бпндуристка KRUTЬ.

Ранее шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.