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22 февраля 2020, суббота, 23:19 31
Общество 2020-02-22T23:19:01+02:00
Українські Новини
В воскресенье на Киев обрушится шторм: порывы ветра достигнут скорости 22 м/сек

В воскресенье на Киев обрушится шторм: порывы ветра достигнут скорости 22 м/сек

Надежда Комендантова
Штормовое предупреждение, Штормовой ветер, КГГА, предупреждение, Ветер
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

В воскресенье, 23 февраля, в столице Украины ожидается сильный порывистый ветер скоростью от 17 до 22 м/с. В связи с этим в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь сотрудники Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей и гостей Киева соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Чиновники также напомнили, что  при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. необходимо немедленно оповещать об этом экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.

 

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