В воскресенье на Киев обрушится шторм: порывы ветра достигнут скорости 22 м/сек

В воскресенье, 23 февраля, в столице Украины ожидается сильный порывистый ветер скоростью от 17 до 22 м\/с. В связи с этим в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В свою очередь сотрудники Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей и гостей Киева соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Чиновники также напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. необходимо немедленно оповещать об этом экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных. Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.