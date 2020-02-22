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  • Китайцы говорили, что количество зараженных и погибших слишком уменьшено, - эвакуированная украинка
22 февраля 2020, суббота, 19:15 141
Политика 2020-02-22T19:22:24+02:00
Українські Новини
Китайцы говорили, что количество зараженных и погибших слишком уменьшено, - эвакуированная украинка

Китайцы говорили, что количество зараженных и погибших слишком уменьшено, - эвакуированная украинка

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, Коронавирус
Карина Гончарук. Фото из социальных сетей/Страна
Карина Гончарук. Фото из социальных сетей/Страна

Украинка из Кривого Рога Карина Гончарук, которая была эвакуирована в Новые Санжары из Уханя рассказала, что в городе в Китае паники среди людей особо не было, но китайцы говорят, что количество заболевших и умерших власти сильно уменьшают.

Об этом девушка рассказала в интервью "Стране"

"В Китае есть местная социальная сеть "WeChat", там каждый день публиковали информацию о количестве зараженных, вылеченных, умерших. Но многие китайцы писали о том, что статистика, которую публикует власть не соответствует действительности, количество зараженных и погибших слишком уменьшено. Но я хочу заметить, что многие китайцы часто говорили, что причин для паники нет. И что власть скоро разработает вакцину. Запускали социальные ролики, где китайцы открывают окна и кричали: "Ухань, вперед!"" - рассказала Гончару.

Также девушка рассказала, что в начале эпидемии в социальных сетях публиковали панические сообщения.

"В первую неделю карантина мы видели панические сообщения в местных социальных сетях. Но я не могу сказать, что среди людей была большая паника. Люди гуляли по городу, и все говорили, что власть города справится с вирусом. На полках магазинов не хватало только фруктов, остальные продукты были. Работали не все магазины. И только до обеда", - говорит украинка.  

Как сообщали Українські Новини, всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. 

Тем временем, в Новых Санжарах в эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус

 

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