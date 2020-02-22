Китайцы говорили, что количество зараженных и погибших слишком уменьшено, - эвакуированная украинка

Украинка из Кривого Рога Карина Гончарук, которая была эвакуирована в Новые Санжары из Уханя рассказала, что в городе в Китае паники среди людей особо не было, но китайцы говорят, что количество заболевших и умерших власти сильно уменьшают.

Об этом девушка рассказала в интервью "Стране"

"В Китае есть местная социальная сеть "WeChat", там каждый день публиковали информацию о количестве зараженных, вылеченных, умерших. Но многие китайцы писали о том, что статистика, которую публикует власть не соответствует действительности, количество зараженных и погибших слишком уменьшено. Но я хочу заметить, что многие китайцы часто говорили, что причин для паники нет. И что власть скоро разработает вакцину. Запускали социальные ролики, где китайцы открывают окна и кричали: "Ухань, вперед!"" - рассказала Гончару.

Также девушка рассказала, что в начале эпидемии в социальных сетях публиковали панические сообщения.

"В первую неделю карантина мы видели панические сообщения в местных социальных сетях. Но я не могу сказать, что среди людей была большая паника. Люди гуляли по городу, и все говорили, что власть города справится с вирусом. На полках магазинов не хватало только фруктов, остальные продукты были. Работали не все магазины. И только до обеда", - говорит украинка.

Как сообщали Українські Новини, всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290.

Тем временем, в Новых Санжарах в эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус.